Blitz della Reggioravagnese in casa dell'Isola CR ma la prestazione del difensore Maesano è di quelle importanti. A centrocampo spiccano i giovani Violi e Pompameo. La formazione ideale del ventunesimo turno

In un campionato di Eccellenza che corre via veloce, la redazione sportiva di LaC News24 cercare di catturare ogni attimo e raccontandolo, come settimanalmente accade, attraverso a top 11 che racchiude i migliori della giornata. Tanto è successo nel ventunesimo turno e, a dirigere il team ideale della domenica appena passata è Luca Aloisi: quello della Rossanese è dunque il tecnico della settimana, vittorioso in quel di Palmi con un secco 0-3.

La difesa

Ancora una volta 3-4-3 di base che vede la porta difesa da Cautela. Il portiere del Trebisacce, infatti, prima neutralizza un calcio di rigore in favore della Virtus Rosarno e poi, a temo scaduto, sventa quello che poteva essere l'1-1 ospite. Nel trio difensivo ecco due giocatori che si sono affrontati domenica, ovvero Lanciano e Tutino rispettivamente in forza a Soriano Fabrizia e Paolana. A chiudere il terzetto ecco Maesano, strepitoso nella retroguardia della Reggioravagnese impegnata in casa dell'Isola CR.

Il centrocampo

Un centrocampo altamente giovane dal momento che ci va innanzitutto il classe 2008 Gabriele Violi, autore di uno dei due gol vittoria del Brancaleone, e poi il classe 2006 Pompameo del Trebisacce autore dell'assist decisivo per il gol di Julian Leonori. Ecco anche Lonzo dello Stilomonasterace, mentre chiude il quartetto D'Orta del Bocale.

L'attacco