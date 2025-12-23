Anche la quindicesima giornata del campionato di Promozione, girone A, è andata in archivio. Con essa si chiude anche il girone d’andata, oltre che il 2025 del secondo campionato regionale di calcio. Il girone A ha visto la Plm Morrone conquistare il simbolico titolo di campione d’inverno.

Come di consueto, la redazione sportiva di LaC ha stilato la formazione ideale della giornata, che nel quindicesimo turno vede in panchina il tecnico del Rocca di Neto, Antonio De Paola. La formazione crotonese ha conquistato il derby contro il Mesoraca per 2-0, squadra che naviga nei piani alti della classifica. Il Rocca di Neto manda in Top 11 anche Dolce, autore di uno dei due gol.

Tra i pali, ecco Nunzio Franza: il portiere dell’Altomonte Rc è stato protagonista dell’ennesima prova di carattere. I rossoblù hanno espugnato per 4-1 il campo della Virtus Acri, con l’estremo difensore che, oltre a dare sicurezza ai suoi, ha anche parato un rigore nel finale. Nella difesa a tre spicca Tormann del Sersale (a segno nel 3-1 in casa del Kratos). Insieme al difensore giallorosso, ecco il giovane Zicaro del Corigliano e Antonio Crispino, jolly del Bisignano.

A centrocampo, ancora una rappresentanza dell’Altomonte Rc con Tesare. Completano il reparto Dolce del Rocca di Neto, Nicoletti della capolista Plm Morrone e De Moura del Campora. Linea offensiva esplosiva: Lentini e Cecreta protagonisti del turno con tre gol a testa, mentre sono “solo” due le reti di Jordan Gaspar del Sersale.