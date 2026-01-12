Prima gara con il Mesoraca e subito protagonista: gol e rigore conquistato contro il Corigliano per l’ex attaccante della Rossanese. Ecco la formazione ideale del sedicesimo turno

La sedicesima giornata del campionato di Promozione A regala gol pesanti, debutti da incorniciare e vittorie che lasciano il segno in classifica. Come ogni settimana, la redazione sportiva di LaC ha scelto la formazione ideale del turno.

In attacco spicca subito Simone Fioretti, alla prima apparizione con la maglia del Mesoraca dopo il trasferimento dalla Rossanese: l’impatto dell’attaccante è devastante. Contro il Corigliano l’attaccante firma una rete e conquista il rigore che spiana la strada al successo esterno per 3-1, dimostrando di essersi inserito immediatamente nei meccanismi della squadra di Varacalli. Decisivo anche Pisani, glaciale dal dischetto nel match sul campo dello Scalea: il suo rigore regala alla Plm Morrone, capolista del girone, tre punti fondamentali nella corsa al vertice. Completa il tridente Francesco Petrone (Fcd Bisignano) che, dopo l’esperienza televisiva insieme alla moglie al programma “Affari Tuoi”, punisce la sua ex squadra, la Virtus Acri, siglando allo scadere il gol dello 0-1 che decide l’incontro.

A centrocampo brillano quantità e qualità. C’è Nesticò del Mesoraca, anche lui a segno nel blitz contro il Corigliano, e Comito del Sersale, protagonista insieme a Simone Tutino nella preziosa vittoria sul campo del Rende. Spazio anche a De Moura, tra i trascinatori del Campora nel successo in rimonta per 2-1 sull’Altomonte, match deciso anche dalla rete di Diop.

Tra i protagonisti di giornata figura inoltre Assisi, autore del gol vittoria che consente al Rocca di Neto di espugnare il campo del Cotronei.

A completare la Top 11 di LaC ci sono il portiere Pagliuso dell’Fcd Bisignano, decisivo tra i pali, e il difensore Barbieri dell’Amantea. Proprio l’Amantea è una delle squadre copertina del turno grazie al netto 3-0 inflitto al più quotato Kratos: una prova di forza che vale a Fabrizio Pirillo, tecnico dei blucerchiati, il riconoscimento di allenatore della settimana.