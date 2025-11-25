Sono state 29 le reti messe a segno nell’undicesimo turno del campionato di Promozione A. Due le vittorie casalinghe, quattro i pareggi e due i successi esterni.

Dopo undici giornate c’è una nuova capolista: la Plm Morrone. La squadra cosentina guida la classifica con 24 punti, seguita a 23 da Mesoraca e Corigliano. A 22 il Cassano Sybaris, mentre completano la griglia play off Kratos e Sersale con 21 punti. Un campionato dunque molto equilibrato, ancora tutto da scrivere, sia in zona play off sia in zona play out, dove però l’Union Kroton deve reagire per cancellare il desolante zero dalla classifica.

Come ogni settimana, la redazione sportiva del network LaC ha stilato la Top 11 dell’undicesima giornata. La formazione ideale è guidata dal tecnico della Plm Morrone, Lorenzo Stranges, che ha portato i suoi alla vittoria nel big match in casa del Mesoraca. Tra i protagonisti della sfida contro i crotonesi c’è certamente Aiello, autore del gol vittoria dei granata cosentini. Nell’undici titolare la Plm Morrone piazza anche Gigliotti, autore di una buona prestazione e dell’assist decisivo.

Tra i pali non può che esserci Nunzio Franza. L’estremo difensore dell’Altomonte RC si trasforma per una domenica anche in bomber: il portiere ha infatti siglato il gol del definitivo 2-2 in casa del Corigliano, regalando ai rossoblù un pareggio insperato raggiunto addirittura in nove contro undici.

Il reparto difensivo a tre vede Guerrini del Rocca di Neto (autore di un assist), De Olivera del Cassano Sybaris (a segno nel 4-0 contro il Rende) e Raffaele Algieri della Virtus Acri, calciatore duttile che, da attaccante, si è adattato al ruolo di terzino con ottimi risultati.

A centrocampo, oltre ai già citati Aiello e Gigliotti, figurano De Luca del Bisignano e il brasiliano Tiengo della Virtus Acri. Quest’ultimo, autore del gol vittoria dei rossoneri contro il Cotronei, entra per la terza settimana consecutiva tra i migliori undici di giornata, confermando di aver preso sulle spalle la squadra silana impegnata nella corsa salvezza.

L’attacco stellare dell’undicesimo turno comprende Rodriguez del Rocca di Neto (doppietta nel 3-3 contro il Bisignano), Surace del Kratos Bisignano (tripletta contro l’Union) e Lentini, autore dei due gol del Corigliano nell’amaro 2-2 contro l’Altomonte… firmato “bomber” Franza.