Tra i lunch match del 19esimo e ultimo turno del girone d'andata del campionato di Serie C, si è giocato anche quello del "Partenio Lombardi" di Avellino tra i padroni di casa del Giugliano e il Crotone. Una sfida che ha visto la formazione pitagorica soffrire ma alla fine vincere grazie ad una tripletta di Guido Gomez.

Il match del Partenio si apre con la rete del vantaggio del Giugliano: al 6’Rondinella sigla l'1-0. I pitagorici cercano di rimettersi in gara e trovano il pareggio su calcio di rigore, Gomez trasforma al 17’. La prima parte della gara si chiude con le squadre che vanno al riposo in perfetto equilibrio.

I padroni di casa si riportano in vantaggio ad inizio ripresa. Al 3’ Salvemini batte Dini per il 2-1. I pitagorici non mollano e trovano il nuovo pari con Gomez (16’). Lo stesso attaccante Italo argentino segna anche la terza e definitiva rete al 21’. Un gol che vale i 3 punti.

Gli squali torneranno in campo venerdì 23 dicembre. Un'antivigilia di Natale che vedrà il Crotone ospitare allo stadio "Ezio Scida" il Messina per il primo appuntamento del girone di ritorno. All'andata i rossoblù vinsero 4-2 in Sicilia.

Il tabellino

GIUGLIANO: Sassi; Biasiol, Zullo, Berman (35’st Nocciolini); Rondinella (25’st Iglio), Gladestony, Felippe (45’st Di Dio), Poziello R. (25’st Ghisolfi), Oyewale; Rizzo (25’st Piovaccari), Salvemini. A disp. : Viscovo, Rob Coprean, Ceparano, Poziello C., Scanagatta, Gomez, Kyeremateng, De Francesco. All. Di Napoli

CROTONE: Dini; Mogos (40’pt Bove), Papini, Golemic, Giron; Awua (12’st Vitale), Petriccione, Tribuzzi (36’st Carraro); Chiricò, Gomez (36’st Bernardotto), Kargbo (12’st Rojas). A disp. : Branduani, Gattuso, Calapai, Crialese, Pannitteri, Tumminello. All. Lerda

ARBITRO: Panettella di Bari

MARCATORI: 6’pt Rondinella (G), 17’pt rig. Gomez (C), 3’st Salvemini (G), 16’st e 21’st Gomez (C)

AMMONITI: Felippe (G), Biasiol (G), Petriccione (C), Tribuzzi (C)