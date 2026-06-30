Secondo Gianluca Di Marzio, dopo la firma del 13 giugno nel capoluogo di regione calabrese l'allenatore avrebbe scelto il club ligure. Ora resta da risolvere il nodo del contratto già depositato con i giallorossi, che sono già alla ricerca di un'alternativa

Clamoroso colpo di scena sul fronte della panchina del Catanzaro. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, Marco Turati, che lo scorso 13 giugno aveva firmato con il club giallorosso, avrebbe deciso di cambiare destinazione, scegliendo lo Spezia.

Una situazione che apre ora anche un nodo dal punto di vista contrattuale. Poiché l'accordo con il Catanzaro era già stato depositato, sarà necessario trovare un'intesa tra le due società oppure individuare una soluzione che consenta al tecnico di sottoscrivere il nuovo contratto con il club ligure.

Stando a quanto riferisce il portale, a incidere sulla scelta sarebbe stato il rapporto di stima con Guido Angelozzi. I due avevano già condiviso un'importante esperienza nella stagione 2019/2020, culminata con la promozione dello Spezia in Serie A, quando Turati faceva parte dello staff tecnico guidato da Vincenzo Italiano.

Il Catanzaro, intanto, si sarebbe già messo al lavoro per individuare in tempi rapidi un'alternativa in vista della prossima stagione. Sempre secondo il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, Turati aveva inoltre ottenuto la deroga per frequentare il corso di Coverciano proprio in virtù del contratto sottoscritto con la società giallorossa.