Lorica si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli amanti dello sport e della natura con Volley S3. Due giornate di gioco, energia e condivisione in uno degli scenari più suggestivi della Calabria, sulle rive del Lago Arvo. Organizzato nell’ambito del progetto High Wellness South Italy, l’evento ha l’obiettivo di portare lo sport nei luoghi del benessere, creando un’occasione unica per vivere il volley in un contesto naturale mozzafiato.

Il programma

Il programma prevede il prossimo sabato, 21 giugno, ore 16:00, il primo incontro e la presentazione delle squadre. La domenica, 22 giugno, dalle ore 09:30 spazio al torneo a squadre sul lungolago.

Un evento aperto al pubblico, pensato per chi ama lo sport all’aria aperta e desidera trascorrere due giorni di puro divertimento. «Che tu sia un atleta esperto o un semplice appassionato, Lorica e il Lago Arvo ti aspettano per una manifestazione che unisce gioco, natura e benessere» assicurano gli organizzatori. Tutto pronto, dunque, per vivere l’energia del volley immerso nella bellezza della Sila.

Il progetto High Wellness South Italy – si legge in una nota stampa dei promotori - prevede che, per oltre un anno, siano organizzate undici tappe, tra Sila e Pollino, utili per il rilancio del turismo montano calabrese e del Sud. Si tratta di uno dei migliori progetti premiati in Italia, dal Ministero del Turismo, per la promozione ed il rilancio del turismo montano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili e la creazione di un sistema di rete di cooperazione tra gli operatori. L'idea principale del progetto riguarda la creazione di un unico parco (“sistema-contenitore” digitale) territoriale montano in cui le singole componenti vengono “valorizzate” e trasformate in fattori di attrattività dell’area.