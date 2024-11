Confermate le nostre indiscrezioni. Il tecnico siciliano guiderà i rossoblù anche in caso di Eccellenza. Parte il progetto di rilancio del club di via Piazza d'Armi

VIBO VALENTIA - E’ Gaetano Di Maria (nella foto) l’allenatore della Vibonese per la stagione 2014/15. La dirigenza rossoblù conferma così di voler ripartire con rinnovato entusiasmo e mette a posto il primo tassello, trovando l’accordo con il trainer siciliano.

Curriculum. Classe ’65, messinese, Di Maria è una scelta che il presidente Caffo e il direttore generale Beccaria hanno compiuto indipendentemente dalla categoria, avviando così un progetto teso a rilanciare le sorti del calcio rossoblù. Già alla guida della Primavera del Messina e, in Serie D, di Giarre, Adrano, Acr Messina, Nissa e Città di Messina, in Calabria mister Di Maria è noto per aver vinto il campionato di Serie D con l’Hinterreggio ed è apprezzato ovunque soprattutto per come sa lavorare con i giovani, valorizzandoli a dovere.

Già a lavoro. Il nuovo allenatore sarà a Vibo a metà mese per fare il punto della situazione con la società. «Da parte mia – spiega Gaetano Di Maria – c’è grande soddisfazione per aver trovato l’accordo con la Vibonese, società che tutti ammirano e rispettano per il suo modo di intendere e fare calcio. Mi accompagna una gran voglia di far bene e questo a dispetto della categoria». La Vibonese, infatti, farà domanda di ripescaggio in Serie D, ma mister Di Maria rimarrà in panchina anche in caso di Eccellenza. «La cosa non mi preoccupa – afferma il tecnico – perché non ho fatto una scelta di categoria, ma di uomini. Ci prepareremo per l’Eccellenza o anche per la Serie D. Questo non lo so. So solo che si partirà tutti assieme per fare bene e che da parte mia non mancheranno entusiasmo, determinazione e massimo impegno».