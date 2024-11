L'ex tecnico del Torino ha firmato un contratto fino al 2025 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League

L'ex allenatore del Crotone Ivan Juric guiderà la Roma dopo l'esonero di Daniele De Rossi arrivato come un fulmine a ciel sereno nella mattinata odierna. Il tecnico croato con i rossoblù pitagorici ha conquistato la storica promozione in Serie A nella stagione 2015-16 prima di approdare al Genoa. Dopo due anni alla guida dei grifoni il 49enne di Spalato è passato al Verona prima di guidare il Torino fino al termine della scorsa stagione. Ora il ritorno al timone di una squadra di Serie A con la chiamata dei giallorossi.

Il tecnico croato ha raggiunto nella tarda mattinata di oggi la Capitale, mentre il suo procuratore era già a Trigoria per limare gli ultimi dettagli sul contratto. L'accelerazione della trattativa con Juric è arrivata dopo il no di Stefano Pioli, ormai vicino all'accordo con l’Al-Nassr, con i Friedkin, che hanno virato con forza sul tecnico croato che ha già guidato il suo primo allenatore dei giallorossi.

Una trattativa lampo quella con Juric che ha firmato un contratto fino al 2025 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. Per lui una settimana di lavoro prima di esordire sulla panchina giallorossa domenica all'Olimpico (ore 18) contro la capolista Udinese.