La società si è presa qualche giorno di tempo per decidere come ripartire. Due le opzioni: A2 (difficile) o B1 (possibile). Ecco le parole di Pippo Callipo e Carlos Rasores (presidente PowerVolley)

VIBO VALENTIA - Dal sogno promozione all'incubo cessione. Tutto in dieci anni. Maggio 2004 la Volley Tonno Callipo approda in serie A1 al termine di un lungo, interminabile, indimenticabile, estenuante play off con Bolzano. A Vibo è festa grande. Maggio 2014 la Volley Tonno Callipo non c'è più. Il suo titolo è volato a Milano al termine di una trattativa segreta, repentina, veloce. Il patron Pippo Callipo non ha resistito al corteggiamento della ricca società milanese. Malgrado il malcontento dei tifosi, l'operazione è stata chiusa. Positivamente per la Power Volley che riporta così a Milano la serie A1. Ironia della sorte: circa dieci anni dopo l'ultima volta.

Pausa di riflessione. Vibo invece abdica per ragioni economiche. Troppo alti i costi di gestione di una squadra di serie A1, troppo alti i rischi di far saltare i conti del gruppo Callipo. Così il presidente ha deciso di convocare in azienda una delegazione di tifosi per spiegare la situazione. La società si sarebbe presa una decina di giorni di tempo per valutare la situazione e caprire se e da dove ripartire. Il futuro è quanto mai in bilico.

Le opzioni. Non si è esclude la chiusura dell'attività, ma al momento l'ipotesi più credibile sembra la ripartenza dalla serie B1. I tifosi spingono invece per ricominciare dalla serie A2 e sotto questo profilo c'è un piccolo barlume di speranza: la Callipo ha un'opzione sul titolo proprio di Milano. Un'opzione da esercitare entro il 18 giugno. Il tempo necessario per riflettere e capire cosa fare. In ballo ci sono diversi posti di lavoro. Probabile che alla fine Callipo decida di abbassare i costi di gestione della società ripartendo dalla B1, preservare i livelli occupazionali e valorizzare al massimo la struttura creata in questi anni.

Il comunicato congiunto. "La nostra "casa"- spiega Carlos Rasores, presidente di Powervolley Milano - sarà il nuovo PalaLido, dove disputeremo le gare casalinghe. Com'è noto, l'impianto è interessato da lavori di ricostruzione e nei prossimi giorni avremo un incontro con Milano Sport (la società per azioni creata dal Comune di Milano per gestire gran parte delle strutture sportive pubbliche, ndc) per approfondire meglio le tempistiche. Esclusi i collaudi, l'impianto dovrebbe essere pronto entro fine settembre".

"La nostra base - aggiunge precisando Rasores - rimarrà comunque il Centro Pavesi, dove ci saranno ancora gli uffici e dove sosterremo la maggior parte delle sedute di allenamento.

La città di Milano torna in A1 e di questo siamo molto contenti e orgogliosi. Il progetto è per ora triennale e mira a portare Milano tra i top team del palcoscenico italiano; in questa prima stagione, faremo passi misurati, cercando di non compiere errori e guardando alla sostenibilità del progetto”.

Un grazie sentito da parte di Powervolley va ovviamente a Vibo Valentia, con il ringraziamento che non rimane solo a parole. "Per due anni - annuncia Rasores - la maglia del libero di Powervolley Milano sarà sponsorizzata Tonno Callipo: questo gesto vuole essere una forma di riconoscenza verso una società e una persona di spessore, il cavaliere Pippo Callipo, da mantenere nel volley".

Le parole di Pippo Callipo. "Una decisione, quella di cedere il titolo di A1, particolarmente sofferta e dolorosa ma inevitabile. Una scelta obbligata di cui abbiamo parlato anche alla fine dello scorso campionato. Con la cessione del nostro titolo alla Powervolley Milano si chiude un ciclo che lascia intatto il ricordo di tante bellissime ed entusiasmanti emozioni; che ci lascia l’orgoglio di aver rappresentato per moltissimi anni la nostra regione ai massimi livelli sportivi. Si conclude, quindi, un capitolo importante per la nostra storia personale e sociale ma non si chiude l’avventura nel mondo della pallavolo. I prossimi giorni serviranno, dopo attenta riflessione e valutazione, a stabilire da dove ripartire. E’ nostra seria intenzione non disperdere quel grandissimo patrimonio che abbiamo costruito in tutti questi anni e che tanto lustro ha dato alla nostra città ed alla Calabria intera. Ringrazio tutti coloro che fino ad oggi ci hanno sostenuto con passione e convinzione e spero che continuino a farlo anche nel prossimo progetto. Un ringraziamento e soprattutto un grande in bocca al …. tonno va anche al Presidente della Powervolley Milano, Carlos Rasores, e a tutto il suo staff, per questa nuova avventura che li vedrà protagonisti di un campionato, quello di Serie A1, esaltante e avvincente".