Sogno e son desto. Dopo tredici giornate del campionato di Serie D (girone I), la Vibonese guarda tutti dall'alto, mettendosi alle spalle anche una corazzata come la Reggina, principale candidata alla vittoria finale. La strada è ancora lunga, ma la squadra di mister Marra si gode il primato e si prepara ad affrontarlo per la prima volta tra le mura amiche. Domenica 29 novembre allo stadio "Luigi Razza" arriva il Licata: un test importante per dimostrare di non soffrire di vertigini e confermare che i risultati ottenuti finora sono il frutto del duro lavoro quotidiano.

La difesa bunker e il record storico di Marsico

I numeri certificano l'ottimo momento dei rossoblù, reduci da dieci risultati utili consecutivi. La Vibonese vanta la miglior difesa del torneo, alla pari con la Reggina, con appena dieci reti incassate, e il secondo miglior attacco. Il trascinatore assoluto è Agustin Marsico: attuale capocannoniere del girone, l'attaccante è già entrato nella storia del club sfatando un record che resisteva da 69 anni, con 11 gol nelle prime 12 giornate. La doppietta decisiva nel big match contro il Sambiase alla tredicesima ha ulteriormente alzato la sua media, portandola a un gol a partita.

La forza del gruppo per sfidare la Reggina

Oltre alle prodezze del suo bomber, il segreto della capolista risiede nella qualità del gioco e nella compattezza dello spogliatoio. Mister Marra può contare su un organico profondo e affiatato, dove non esistono gerarchie rigide tra titolari e seconde linee. Se i pronostici della vigilia indicavano nella Reggina la favorita d'obbligo per il salto di categoria, questa Vibonese ha tutte le carte in regola per dare filo da torcere agli amaranto fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata.

L'avversario e i precedenti

Al "Luigi Razza" si presenta un Licata che naviga a centro classifica, ma che attraversa una fase altalenante con una sola vittoria conquistata nelle ultime sei uscite. Anche la storia recente della sfida sorride ai calabresi: nei sei incroci disputati nelle ultime tre stagioni, il bilancio è di quattro successi per la Vibonese e due per i siciliani, senza mai un pareggio.

6 aprile 2025 Vibonese-Licata 0-1

24 novembre 2024 Licata-Vibonese 0-1

5 maggio 2024 Vibonese-LIcata 4-2

20 dicembre 2023 Licata-Vibonese 1-3

15 gennaio 2023 Licata-Vibonese 1-0

28 settembre 2022 Vibonese-Licata 2-1