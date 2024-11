Non finisce di stupire la giovane atleta della Squash Scorpion (sport di racchetta), Cristina Tartarone. La settimana scorsa aveva sfiorato uno storico podio al torneo internazionale di Praga ma era stata battuta in finale per il bronzo dalla danese Klara Moeller. Nei giorni scorsi, la diciassettenne rendese, a Riccione, nel torneo Psa della Federazione italiana giuoco Squash si è presa una grossa rivincita, sbaragliando tutte le sue avversarie. L’ impresa della Tartarone non è stata semplice, poiché superati agevolmente gli ottavi. Nei quarti ha avuto la meglio sull’ esperta toscana Elena Cambi con un secco 3 a 0 e nelle semifinali ha affrontato la brasiliana Bruna Petrillo, testa di serie n. 2 del tabellone. Nonostante il valore dell’ avversaria, l’atleta ha primeggiato per 11 a 2 nel primo game, mentre nel secondo, 11-9 e nel terzo 11-5.

La finale

Dall’ altro lato del tabellone la maltese Colette Sultana testa di serie n. 1 del tabellone ha perso per 3 set a 0 contro la neo campionessa italiana Monica Menegozzi. La finale è stata tutta italiana e per la Tartarone non si preannunciava facile, visto che la campionessa bolognese Menegozzi, oltre ad essere più esperta ( 27 anni) non era sta mai sconfitta dalla “ragazzina” calabrese ed oltretutto battendo la giocatrice maltese si preannunciava in ottima forma.

La vittoria a Riccione

Dopo più di un’ ora di gioco con il punteggio di 3 set a 1, la giovane cosentina ha conquistato Città di Riccione tra gli applausi di una nutrita tribuna di spettatori ed è stata premiata direttamente dal presidente federale Piero Bartoletti. Cristina Tartarone, oltre ad essere diventata il fiore all’occhiello della società rendese della Squash Scorpion, che oltre a lei nel suo arco di campioni dispone anche dei nazionali Federico Belvedere e Goffredo Scanga, sta diventando sempre di più l’ orgoglio dell’ intero movimento squascistico calabrese. La squash Scorpion nel mese di febbraio inizierà anche il campionato italiano a squadre di serie A, nel quale oltre a schierare i suoi atleti locali Tartarone, Belvedere, Scanga, Laboccetta e Santagata è corsa sul mercato aggiudicandosi per la prima tappa anche i forti giocatori francesi Baptista Masotti e Benjamin Aubert, il colombiano Juan Vargas e l’inglesina Kace Bartley, in questa nuova avventura la società verrà affiancata dalla società IGreco Ospedali Riuniti.