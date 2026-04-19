Un punto nel finale che vale per la classifica e per il morale. Il Catanzaro pareggia 1-1 sul campo della Juve Stabia nella 35esima giornata del campionato di Serie B, al termine di una gara equilibrata.

Padroni di casa in vantaggio con Mosti, risposta giallorossa nei minuti finali con Di Francesco, che consente alle Aquile di evitare la sconfitta allo stadio “Romeo Menti”.

«È un pareggio giusto per quello che si è visto in campo – ha detto a fine gara il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani – non meritavamo di perdere. Abbiamo fatto una partita importante».

Per l’allenatore giallorosso si tratta di un risultato diverso rispetto alle ultime uscite: «Venivamo da tre pareggi che per noi sono state mazzate, perché avevamo subito gol all’ultimo. Questo è un pareggio diverso».

Aquilani ha poi evidenziato la crescita della sua squadra: «Oggi siamo più consapevoli, il Catanzaro è cresciuto sia individualmente sia collettivamente. I ragazzi credono nel lavoro e continuano a migliorare».

Riconoscimento anche agli avversari: «La Juve Stabia è una squadra forte e ben allenata. Non era facile giocare qui, per questo considero la prestazione di livello». Infine, uno sguardo agli aspetti da migliorare: «Negli ultimi metri serve più qualità, ma su coraggio e atteggiamento non posso dire nulla».