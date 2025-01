Catanzaro alle grandi manovre… di calciomercato. Il direttore sportivo in queste ultime ore si è dato molto da fare per quanto riguarda uscite ed entrate in casa giallorossa. Ufficiali le partenze del difensore Riccardo Turicchia che ha concluso la sua esperienza in giallorosso facendo rientro alla Juve Next Generation da dove era arrivato in prestito questa estate, mentre il portiere Andrea Dini va a titolo definitivo al Catania FC. E per il posto lasciato vacante dall’estremo difensore, come vice di Pigliacelli, l’Us Catanzaro 1929 «comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere classe 2001, Ludovico Gelmi. Il calciatore arriva con la formula del prestito secco, fino al 30 giugno 2025, dall’Atalanta U23».

Mentre per quanto riguarda l’affare Quagliata sembra essere solo questione di ore per l’ufficialità del trasferimento dalla Cremonese alla società calabrese. L’esterno palermitano dovrebbe arrivare a Catanzaro nella giornata di domani per le visite mediche di rito e la firma in sede.