«Le sconfitte fanno parte di ogni percorso. Fa male perdere così ma penso che ci servirà in futuro per sbagliare di meno». Il 4 a 0 maturato contro il Parma rimarrà impresso nella mente dei calciatori del Catanzaro per molto tempo e, anche per quanto detto oggi in conferenza stampa dall’attaccante giallorosso Tommaso Biasci, da lì bisognerà ripartire per sicuramente provare a sbagliare di meno nel proseguo della stagione. «Questa settimana ci è servita per lavorare proprio sugli errori individuali che ci sono stati contro i crociati per capire anche come dovremo sfidare le squadre forti», ha continuato il numero 28 delle Aquile.

Biasci ha segnato due gol nelle prime cinque giornate e, a suo parere, non ha trovato difficoltà ad adattarsi alla Serie B: «Al momento mi sto trovando bene e il merito è della squadra. Nel campionato cadetto c’è più forza fisica ma dal punto di vista offensivo per le mie caratteristiche è meglio giocare in questa categoria perché ci sono molto più spazi».

La gara che il Catanzaro dovrà affrontare domenica prossima non è certo delle più semplici. Il Bari lo scorso anno è arrivata ad un soffio dalla massima serie e in questa stagione ancora non ha perso (quattro pareggi e una vittoria). La trasferta del San Nicola sarà secondo Biasci «una bella vetrina per cercare di riscattarci della sconfitta di domenica scorsa. Squadra forte, piazza importante e uno stadio bellissimo».

