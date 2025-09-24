Le nuove verifiche durante gli allenamenti a Giovino hanno confermato buone notizie per il Catanzaro di mister Alberto Aquilani che, in vista della sfida di venerdì contro la Juve Stabia, valida per l’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie B, potrà contare sul recupero del portiere e del centrocampista centrale, oltre al possibile rientro dell’esterno ex Palermo: Pigliacelli c’è, Pontisso pure, e anche Di Francesco ha finalmente ritrovato il campo.

Il rischio di inizio settimana, ovvero lo stop di Pigliacelli dopo la botta al polso rimediata contro la Reggiana, è ormai archiviato: l’estremo difensore si è allenato regolarmente col gruppo e dovrebbe essere regolarmente tra i pali.

Dopo il quarto pari consecutivo il Catanzaro è a caccia della prima vittoria stagionale. L'occasione può essere la gara casalinga contro la Juve Stabia.

Pontisso invece, uscito affaticato dal match del “Città del Tricolore”, ha smaltito le scorie muscolari e ieri ha lavorato a pieno regime. Resta da capire se Aquilani, di fronte a tre impegni ravvicinati – Juve Stabia, Sampdoria e Monza – deciderà di concedergli un turno di riposo, aprendo così spazio a Buglio, pronto alla prima da titolare proprio contro la sua ex squadra.

In rialzo anche le quotazioni di Di Francesco, che, a meno di clamorosi stravolgimenti, riceverà la prima convocazione stagionale dopo settimane di terapie e lavoro differenziato. L’unico ancora fermo è Frosinini, difficilmente recuperabile per la gara di domani. Condizioni in progresso, invece, per gli altri nuovi arrivi, Pandolfi compreso.