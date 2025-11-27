Il terzino/esterno è ormai recuperato e a meno di clamorosi stravolgimenti sarà tra i disponibili per la gara in programma sabato sera, ma tra assenze e incognite il reparto arretrato continua a vivere in equilibrio precario

In una partita che pesa — perché la Virtus Entella cerca punti per risalire e il Catanzaro han bisogno di ritrovare continuità dopo un periodo di equilibri delicati — la difesa torna a respirare. L’esterno Tommaso Cassandro, fermatosi a Empoli e gestito con la massima prudenza negli ultimi giorni, è praticamente recuperato e si prepara a essere nuovamente tra i disponibili per la gara.

L’adattamento di Di Chiara da braccetto è stato un esperimento non riuscito né contro il Pescara né nelle uscite precedenti; resta però da capire se mister Aquilani sceglierà di affidarsi a Cassandro dal primo minuto e quale minutaggio il giocatore potrà garantire, perché dietro i problemi non scompaiono. Verrengia resterà ai box almeno fino all’importante gara con il Modena, Bettella procede tra alti e bassi e Bashi, pur intraprendente, appare ancora troppo acerbo per un impiego continuativo. Cose che il tecnico romano comunque potra chiarire nella conferenza stampa di domani. La gara è in programma alle 17.15 di sabato sera in un Ceravolo trepidante.