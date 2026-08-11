È già tempo di calcio ufficiale per il Catanzaro. La formazione giallorossa farà il suo esordio stagionale sabato 15 agosto, quando allo stadio “Nicola Ceravolo” affronterà il Südtirol nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Calcio d’inizio alle 18.

Per la squadra allenata da Giorgio Gorgone sarà il primo appuntamento ufficiale della stagione 2026/27, un test subito significativo in vista del campionato. Il confronto con la formazione altoatesina metterà dunque alla prova il lavoro svolto durante la preparazione estiva e consentirà di avere le prime indicazioni sul nuovo Catanzaro. In vista della gara, la società ha comunicato anche prezzi e modalità di acquisto dei biglietti. La vendita prenderà il via alle 10 di mercoledì 12 agosto e sarà effettuata online attraverso il portale TicketOne dedicato alla società e nelle rivendite TicketOne abilitate. Il botteghino dello stadio sarà invece aperto esclusivamente nella giornata di sabato 15 agosto, dalle 9 fino al fischio d’inizio.

La società invita i tifosi a privilegiare l'acquisto online o nei punti vendita autorizzati, anche per evitare attese ai botteghini nelle ore più calde della giornata.

Per la Curva Est “Mammì” il prezzo è di 18 euro per il biglietto intero, 14,50 euro per il ridotto e 7,50 euro per il ridotto Junior. Nei Distinti “Tosatti” il costo è invece di 30 euro per l’intero, 24 euro per il ridotto e 12 euro per il ridotto Junior. Il tagliando per il settore ospiti costa 18 euro. Le riduzioni sono riservate a over 65, donne, militari, appartenenti alle forze dell’ordine, studenti dell’Università Magna Graecia e ragazzi nati dopo il primo gennaio 2009. Il ridotto Junior riguarda invece i nati dopo il primo gennaio 2015. Ai prezzi indicati andrà aggiunto il diritto di prevendita previsto dal circuito di vendita.

La società ha inoltre precisato che, considerata la capienza limitata dello stadio, tutte le tipologie di accrediti e biglietti omaggio saranno ridotte al minimo. A causa della chiusura della Tribuna, interessata dagli interventi di ristrutturazione, per questa partita non sarà inoltre previsto l’accreditamento delle persone con disabilità.

Per acquistare il biglietto e accedere allo stadio sarà necessario esibire un documento di identità valido, anche per i minori. Con l'acquisto del tagliando, infine, si accettano il Codice comportamentale e il regolamento sulla cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche adottati dal Catanzaro, oltre al Regolamento d’uso del “Ceravolo”.