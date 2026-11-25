Due vittorie consecutive, sei gol segnati e una classifica che torna a sorridere. Dopo il 3-1 al Palermo è arrivato anche il successo sulla Juve Stabia: Mignani ha rimesso i giallorossi sulla strada della salvezza. Adesso, però, viene il difficile

Sei gol in due partite, sei punti conquistati e una classifica che, nel giro di pochi giorni, ha cambiato completamente volto. Il Catanzaro che si è presentato dopo l’ultima sosta non è più quello che sembrava avviato verso un campionato di sofferenza senza vie d’uscita. Le Aquile hanno ritrovato vittorie, gol e soprattutto fiducia. Cosa è successo al Catanzaro dopo l’ultima sosta? È successo che il Catanzaro ha ricominciato a vincere. Sembra banale, ma non lo è affatto. Perché quando una squadra attraversa un momento complicato, quando la classifica pesa e ogni partita sembra diventare un esame senza appello, spesso basta pochissimo per cambiare tutto. Nel caso delle Aquile sono bastate due partite.

Prima il 3-1 al Palermo. Poi un altro 3-1, questa volta sul campo della Juve Stabia. Sei gol segnati, sei punti conquistati e una squadra che, quasi improvvisamente, si ritrova fuori dalla zona rossa. Non è ancora una svolta definitiva. Sarebbe sbagliato raccontarla così. Ma è certamente un segnale. Perché il Catanzaro ha fatto quello che fino a qualche settimana fa sembrava terribilmente complicato: ha dato continuità a una vittoria. Ed è proprio la continuità la parola chiave. Una vittoria può essere un episodio. Due vittorie consecutive iniziano a raccontare qualcosa di diverso.

Il lavoro di Michele Mignani sembra aver restituito alla squadra alcune certezze. Il Catanzaro continua ad avere difetti, continua a concedere qualcosa e anche a Castellammare, dopo aver costruito un vantaggio largo, ha attraversato una fase nella quale la Juve Stabia ha provato a riaprire la partita. Ma questa volta le Aquile hanno avuto qualcosa in più: la capacità di colpire nei momenti giusti e di difendere il risultato. È questo che cambia la percezione di una squadra. Prima ogni episodio sembrava andare contro il Catanzaro. Adesso gli episodi vengono sfruttati. Prima un gol subito poteva diventare l'inizio della fine. Adesso la squadra riesce a reagire. E allora la classifica assume un significato completamente diverso. Il Catanzaro è ancora invischiato nella parte bassa della Serie B, ma non è più staccato. È tornato dentro la corsa, ha agganciato il gruppo e soprattutto ha recuperato una cosa che vale quasi quanto i punti: la convinzione di poter uscire dai guai. Nel calcio, del resto, basta poco.

Bastano due vittorie per trasformare una crisi in una rincorsa. Bastano sei punti per rimettere in discussione scenari che sembravano già scritti. E basta una squadra che torna a credere nelle proprie possibilità per rendere nuovamente possibile ciò che fino a qualche settimana fa sembrava difficile. Adesso, però, viene il difficile.

Perché il Catanzaro non può permettersi di fermarsi qui. La strada verso la salvezza è ancora lunga e la classifica non concede margini di tranquillità. Le prossime partite diranno se queste due vittorie rappresentano davvero l'inizio di una nuova fase oppure soltanto una fiammata. Ma una cosa è già cambiata. Il Catanzaro non sembra più una squadra spacciata.

E forse è proprio questo il dato più importante arrivato dopo la sosta. Le Aquile hanno ritrovato gol, punti e fiducia. Hanno rimesso in discussione una stagione che sembrava prendere una direzione pericolosa. E adesso possono guardare avanti con una consapevolezza diversa. Non c'è ancora nulla da festeggiare. Non c'è ancora nessuna salvezza da celebrare. Ma mai dare per spacciato il Catanzaro. Perché in Serie B, come il calcio insegna ancora una volta, a volte basta davvero poco per cambiare tutto.