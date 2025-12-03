La 15ª giornata di Serie B partirà domenica 7 dicembre con Empoli-Palermo e Sampdoria-Carrarese, mentre il resto del programma si disputerà l’8. E ad aprire le danze, con il lunch match delle 12.30, ci penseranno Modena e Catanzaro sul palcoscenico verde dello stadio Braglia.

Week end lungo anche per il calcio di Serie B quello della festa dell'Immacolata. Il Catanzaro vola a Modena, tra recuperi e incertezze.

In casa giallorossa, Aquilani prepara la trasferta con alcuni nodi da sciogliere in difesa: fuori Brighenti per squalifica, il tecnico dovrà ridisegnare il reparto valutando modulo e interpreti. Cassandro, Antonini (diffidato), Bettella, Di Chiara, Bashi e il rientrante Verrengia sono le opzioni, con possibilità di schierare una linea a tre o a quattro in base alla condizione generale. Sugli esterni è certo l’utilizzo di Favasuli, mentre a sinistra il ballottaggio tra D’Alessandro e Di Chiara orienterà un atteggiamento più offensivo o più prudente.

In mezzo al campo conferme probabili per Pontisso, Petriccione e Rispoli, mentre in attacco la coppia Iemmello-Cissé resta imprescindibile anche se le scelte definitive arriveranno dopo gli ultimi allenamenti. Di Francesco dovrebbe tornare tra i convocati, più difficile invece il recupero di Nuamah, ancora alle prese con un fastidio muscolare.

Nel Modena, Sottil può contare sui rientri di Di Mariano e Dellavalle e punta a ritrovare una vittoria che manca da un mese, dopo tre gare senza successi. Importante sarà anche il supporto dei tifosi giallorossi: dei 1.350 biglietti già venduti, 650 sono per il settore ospiti.