VIDEO | Con Brighenti squalificato il tecnico dovrà capire quale è la combinazione perfetta di uomini da mandare in campo. Cinque giorni di prove per definire l’assetto prima del lunch match dell’Immacolata
PHOTO
Alberto Aquilani (Head coach US Catanzaro) during US Catanzaro vs Palermo FC, Italian soccer Serie B match in Catanzaro, Italy, October 25 2025
La 15ª giornata di Serie B partirà domenica 7 dicembre con Empoli-Palermo e Sampdoria-Carrarese, mentre il resto del programma si disputerà l’8. E ad aprire le danze, con il lunch match delle 12.30, ci penseranno Modena e Catanzaro sul palcoscenico verde dello stadio Braglia.
In casa giallorossa, Aquilani prepara la trasferta con alcuni nodi da sciogliere in difesa: fuori Brighenti per squalifica, il tecnico dovrà ridisegnare il reparto valutando modulo e interpreti. Cassandro, Antonini (diffidato), Bettella, Di Chiara, Bashi e il rientrante Verrengia sono le opzioni, con possibilità di schierare una linea a tre o a quattro in base alla condizione generale. Sugli esterni è certo l’utilizzo di Favasuli, mentre a sinistra il ballottaggio tra D’Alessandro e Di Chiara orienterà un atteggiamento più offensivo o più prudente.
In mezzo al campo conferme probabili per Pontisso, Petriccione e Rispoli, mentre in attacco la coppia Iemmello-Cissé resta imprescindibile anche se le scelte definitive arriveranno dopo gli ultimi allenamenti. Di Francesco dovrebbe tornare tra i convocati, più difficile invece il recupero di Nuamah, ancora alle prese con un fastidio muscolare.
Nel Modena, Sottil può contare sui rientri di Di Mariano e Dellavalle e punta a ritrovare una vittoria che manca da un mese, dopo tre gare senza successi. Importante sarà anche il supporto dei tifosi giallorossi: dei 1.350 biglietti già venduti, 650 sono per il settore ospiti.