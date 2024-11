Il weekend senza gare ufficiali le Aquile di Calabria lo vivranno comunque in campo, infatti domani 23 marzo, alle 14.30, allo stadio Ceravolo i giallorossi sfideranno i giallorossi. L’amichevole Catanzaro-Sambiase sarà un test per Iemmello e compagni in vista del match di cartello della prossima giornata di Serie B contro il Parma, in programma lunedì di Pasquetta. Porte aperte allo stadio per i tifosi che potranno occupare gratuitamente i posti delle due tribune.

Nella gara di domani mister Vivarini potrà testare la maggior parte dei suoi. Fuori solo Ambrosino - che è impegnato con la Nazionale under 21 e tornerà mercoledì prossimo - e D’Andrea, che ieri è stato costretto a uscire prima dell’intervallo di Romania-Italia Under 20 per un fastidio al collaterale del quale si attendono riscontri che però non sembrano preoccupanti. Non ci sarà neanche Ghion che, a causa di un problema muscolare, manca sul terreno di gioco da dicembre 2023 ormai, ben 11 giornate di assenza. Però per il play mantovano si intravedono spiragli di luce in quanto si è sottoposto a una nuova risonanza che ha dato esito soddisfacente ed è previsto un intensificamento del lavoro personalizzato in questi giorni, per poi riprendere a lavorare a pieno regime insieme ai compagni, a meno di problemi e ricadute, da mercoledì prossimo.