Domani, 4 gennaio, il Catanzaro tornerà ad allenarsi in vista del primo match del 2024 che lo vedrà impegnato nell’anticipo di venerdì 12 gennaio in casa contro il Lecco. Ancora qualche problema per mister Vivarini che dovrà fare i conti con alcune assenza, la più importante e preoccupante è quella che riguarda Pietro Iemmello. Il ginocchio sinistro dell’attaccante catanzarese non è ancora guarito ed è stato costretto ad andare a Cesena in una clinica per la riabilitazione e resta in dubbio la sua partecipazione alla prima gara del 2024 del campionato di Serie B. Il forfait del bomber nelle tre partite di fine 2023 (contro Ascoli, Brescia e Reggiana) si è fatto sentire e come in quanto sono arrivate tre sconfitte. Anche Verna e Situm, che sono però rientrati, devono recuperare appieno la forma.

Poi c’è il mercato. Niente da fare per Millico che ha firmato un biennale con il Foggia, mentre restano aperte in attacco le piste Maric, Moro, Gliozzi alle quali si aggiunge Soleri del Palermo, che interessano e tanto alla società giallorossa che però deve capire quale è fattibile ed economicamente accessibile, anche perché sembra essere sempre più concreta la partenza di Donnarumma. Con molta probabilità partiranno anche i difensori Krajnc e Krastev, il primo in prestito mentre il secondo dovrebbe tornare nella squadra che ne detiene il cartellino ovvero la Fiorentina.

Per quanto riguarda i contratti in scadenza, il club guidato da Floriano Noto cerca di blindare fino al 2025 Brighenti, Sounas, Verna, Scognamillo e Fulignati, leader giallorossi in campo e fuori tutti in scadenza a giugno.