«Io mi sento bene, sto bene, quindi quando sei in questo stato di forma le cose buone poi vengono da sole». Esordisce così in conferenza stampa Alfredo Donnarumma, attaccante del Catanzaro reduce da una buonissima prestazione nell’ultimo match casalingo contro la Feralpisalò, nel quale è mancato solo il gol. «Abbiamo fatto sicuramente una buona partita – continua - , giocare contro queste squadre che vengono da noi a difendersi non è mai facile. Il nostro palleggio, partire da dietro per impostare le azioni condiziona l’atteggiamento che alcune squadre hanno contro di noi, le quali tendono a stare più compatte. Il gol è mancato, ma quello che conta in sé è la prestazione, poi quello che deve accadere, se continuo in questo modo, accadrà».

Donnarumma ha realizzato finora 93 gol in Serie B, arrivare a quota 100 è tra i suoi obiettivi: «Naturalmente ci penso. Ma senza ansie, per il momento va bene così. Le cose poi verranno da sole». Mister Vivarini nella scorsa partita ha schierato un attacco pesante nel quale Donnarumma ha giocato al fianco di Iemmello. I due hanno combinato bene e creato diverse occasioni: «Giocare con attaccanti forti come Pietro facilita le cose. È importante mettersi a disposizione l’uno dell’altro, poi il resto viene tutto naturale».

Donnarumma sarà un ex nella partita in programma sabato prossimo contro il Como: «Sarà bello ritornare, ho dei bei ricordi. Credo che sarà una partita dura, sono un’ottima squadra con delle individualità forti. Dobbiamo farci trovare preparati».

La conferenza stampa completa