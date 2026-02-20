Dopo nove punti consecutivi con sei gol fatti e zero subiti, il tecnico chiede fame e concentrazione: «La salvezza è vicina, ma possiamo sempre migliorare». I convocati

Tre vittorie consecutive e nove punti che hanno di fatto blindato la salvezza. Ora il Catanzaro può guardare avanti con rinnovata fiducia e proseguire nel percorso di crescita intrapreso, consolidando quanto di buono fatto e continuando a migliorare le proprie prestazioni. La trasferta di domani 21 febbraio Chiavari, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. La Virtus Entella ha costruito gran parte del suo bottino tra le mura amiche: 21 dei 25 punti complessivi sono arrivati in casa, dove ha perso una sola volta. Un dato che racconta bene le difficoltà del match in programma al “Sannazzari”.

«È stata una settimana perfetta – ha dichiarato mister Aquilani – non solo per le tre vittorie, ma perché abbiamo segnato sei gol senza subirne. Questo ci gratifica e deve darci forza e convinzione per continuare, sapendo che possiamo ancora migliorare».

A Chiavari finora solo lo Spezia è riuscito a vincere. «Sappiamo che ci aspetta una gara complicata – ha aggiunto il tecnico – anche perché si gioca su un sintetico e per noi sarà la prima volta in stagione. Ci siamo preparati per capire le differenze rispetto all’erba naturale ma non deve essere un alibi. Dobbiamo pensare a esprimere al meglio quello che sappiamo fare, con fame e senza sentirci appagati». Guai, infine, a farsi ingannare dalla classifica dell’Entella.

«All’andata abbiamo affrontato una squadra ben allenata e organizzata. Abbiamo rivisto quella partita per prepararci al meglio, pur sapendo che nel ritorno cambiano sempre tante cose. È un avversario tosto, lo dimostrano le difficoltà che tutti hanno incontrato contro di loro». Buone notizie, infine, su Pittarello: «Ha recuperato completamente ed è un rientro importante per noi».

I convocati

I convocati di Mister Aquilani per la gara di domani con l’Entella.

Portieri: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli

Difensori: 2. Esteves, 4. Antonini, 6. Fellipe Jack, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro

Centrocampisti: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 30. Alesi, 32. Rispoli, 98. Buglio

Attaccanti: 8 Pittarello, 9. Iemmello, 19. Nuamah, 39 Koffi, 77. D’Alessandro, 94. Di Francesco