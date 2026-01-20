Il giovane centrocampista parla del rapporto con l’allenatore, avuto già ai tempi della Fiorentina, e ricorda Commisso: «Con lui parlavo solo in dialetto, era uno di noi»

Continua a correre forte il campionato di Serie B che, nel weekend appena trascorso, ha mandato in archivio il ventesimo turno. Come accade ormai dall’inizio della stagione, la serie cadetta viene raccontata passo dopo passo a 11 in Campo, format di LaC TV condotto da Maurizio Insardà e in onda ogni lunedì sera.

Frenata giallorossa

L’ultimo turno ha portato in dote la seconda sconfitta consecutiva del Catanzaro, caduto sul campo della lanciatissima Venezia, seconda in classifica e reduce da cinque vittorie di fila. Le Aquile, dunque, escono sconfitte contro le prime due della graduatoria negli ultimi due turni di campionato. Ospite della puntata è stato Costantino Favasuli. Il giovane centrocampista ha parlato innanzitutto del rapporto con mister Alberto Aquilani, avuto già in passato ai tempi di Firenze: «Rispetto ai tempi di Firenze il mister è cambiato parecchio. Quando allenava noi giovani si accontentava della prestazione, adesso invece è diverso, perché il livello è cresciuto e dobbiamo sia giocare bene sia fare risultati, ed è giusto così».

Il ricordo

Restando in tema Fiorentina, Favasuli ha ricordato anche Rocco Commisso, presidente viola scomparso purtroppo pochi giorni fa. Ecco le sue parole: «Ricordo che il presidente chiedeva sempre di me perché sapeva che ero calabrese e mi teneva spesso vicino a lui in prima squadra. Con lui parlavo solo in dialetto, perché sentiva la sua terra ed era uno di noi».