Due clean sheet consecutivi per il Catanzaro che continua a volare alto in Serie B. Merito va sicuramente all’estremo difensore giallorosso Andrea Fulignati che è intervenuto in conferenza stampa: «Qui mi trovo benissimo, una società sana e seria».

Nelle ultime due partite i giallorossi sembrano aver trovato una solidità difensiva che nella prima parte di campionato è mancata, infatti finora sono 37 i gol subiti, ma il portiere delle Aquile ci tiene a precisare alcune cose: «A parte la Cremonese non c’è una squadra che non subisce gol. Se non consideriamo i cinque gol presi col Parma e qualche altra gara, tipo le due con il Lecco, siamo più o meno in linea con le altre squadre. Le ultime due partite non abbiamo preso gol e ho lavorato poco, ma se penso alle palle arrivate in area sono tante».

Poi sul derby: «Vittoria stupenda, quando è arrivato il secondo gol, che ha chiuso la partita, è stato come una liberazione. Nella ripresa sono stato un po’ in apprensione perché potevano pareggiare ma poi è andata bene». E sul palo di Antonucci: «Quando l’ho vista partire pensavo fosse dentro, poi mi sono girato ho tirato un sospiro di sollievo. Palo benedetto».

La conferenza stampa