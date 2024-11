Il prossimo 18 novembre si terrà la tredicesima edizione del Gran Galà del calcio italiano, uno degli eventi più attesi del panorama calcistico nazionale. L’appuntamento celebrerà i migliori protagonisti delle stagioni 2023-2024 di Serie A, B e C, e l’U.S. Catanzaro sarà una delle squadre più applaudite della serata.

Dopo un'annata straordinaria che ha visto le Aquile chiudere il campionato di Serie B al quinto posto, il club giallorosso ha raccolto importanti riconoscimenti, che testimoniano l’eccellenza raggiunta a livello nazionale.

Il presidente Floriano Noto riceverà il premio come “miglior presidente” della Serie B, un riconoscimento che sottolinea il suo impegno e la visione che hanno portato il club ad eccellere nel campionato cadetto, tornando dopo anni in Serie B e consolidando la sua posizione nelle alte sfere della seconda divisione italiana.

Accanto a Noto, al team manager giallorosso Antonio Scimone sarà consegnato il premio come “miglior team manager” della Serie B.

Premi in arrivo non solo per i dirigenti giallorossi: anche un ex giocatore, Andrea Fulignati, riceverà il riconoscimento come “miglior portiere” della Serie B. Nonostante il suo trasferimento estivo alla Cremonese, le sue prestazioni con la maglia del Catanzaro nella passata stagione sono state impeccabili, e il premio ne è la prova tangibile.

La serata del Gran Galà, che si svolgerà nella splendida cornice di Villa Egidio a Borgo Grappa (Latina) rappresenta per l’U.S. Catanzaro un’ulteriore conferma della bontà del lavoro svolto in questi anni, in cui la tradizione e la storia del club si sono sapute fondere con una visione moderna e lungimirante.