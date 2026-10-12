Una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio chiarisce la posizione della società giallorossa. L'auspicio è una pronta reazione della squadra contro i veneti, con «una prova in linea con le ambizioni stagionali»

L’US Catanzaro 1929 conferma la fiducia all’allenatore Giorgio Gorgone dopo il confronto con il tecnico, all’indomani della prestazione contro il Mantova. Lo comunica la società giallorossa in una nota diffusa nel pomeriggio di oggi.

Il club riconosce che la prova offerta dalla squadra non è stata all’altezza delle aspettative. «La prestazione offerta ieri contro il Mantova non è stata all’altezza della situazione e delle aspettative», si legge nella nota.

La società auspica adesso una reazione immediata da parte della squadra, a partire dalla prossima trasferta contro il Verona. L’obiettivo è tornare a offrire una prestazione convincente e coerente con le ambizioni del club.

«Da qui l’auspicio di una pronta reazione da parte della squadra, a partire dalla prossima gara in trasferta contro il Verona, con una prova convincente e in linea con gli obiettivi stagionali della società», si legge in conclusione della nota.