Si riaccendono i motori in casa giallorossa: domani prende ufficialmente il via la nuova stagione dell’US Catanzaro 1929.

La squadra, guidata da mister Alberto Aquilani, si ritroverà in città per affrontare i primi giorni di ritiro precampionato, tra visite mediche di rito e allenamenti sul campo di località Giovino.

Poi, dal 15 luglio, sarà tempo di salire in quota: destinazione Trentino, dove i giallorossi proseguiranno la preparazione fino al 27 luglio tra Spiazzo e Pinzolo. Un periodo fondamentale per mettere benzina nelle gambe, creare amalgama e preparare al meglio la nuova annata calcistica che vedrà le Aquile ancora protagoniste in Serie B.

Di seguito la lista dei 28 tesserati convocati per il pre ritiro (10/14 luglio – Catanzaro):