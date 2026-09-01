Polito completa l’organico nelle ultime ore dopo un’estate caratterizzata da numerosi movimenti tra entrate e uscite. Ora toccherà al tecnico trovare equilibri e gerarchie

Tre operazioni sul gong per mettere il punto alla campagna acquisti e consegnare a Giorgio Gorgone la rosa definitiva. Il Catanzaro chiude il mercato con gli arrivi di Solomon Loubao in prestito dal Monza, Federico Cassa in prestito dal Bologna e con il trequartista sloveno classe 2002 Andrej Pogacar, che arriva dal Radomlje, ultimi tasselli di una sessione che ha modificato profondamente l’organico giallorosso tra partenze importanti e numerosi volti nuovi.

Loubao va a completare il reparto offensivo, Cassa aggiunge un’altra soluzione al centrocampo mentre Pogacar porta nuove alternative sulla trequarti. Tre innesti distribuiti in altrettante zone del campo, arrivati nelle ultime ore di una giornata particolarmente intensa per il direttore sportivo Ciro Polito.

Si completa così un mercato che ha visto il Catanzaro cambiare molto rispetto alla squadra della passata stagione. Tra gli addii più significativi c’è quello di Simone Pontisso, trasferito alla Cremonese dopo essere stato uno dei punti di riferimento del centrocampo nelle ultime stagioni.

Ha salutato Catanzaro anche Mattia Liberali, mentre Marco Pompetti si è trasferito al Padova e Nicolò Brighenti al Vicenza. In uscita anche Costantino Favasuli. Una lista alla quale si è aggiunto Filippo Pittarello, passato al Pisa in una delle operazioni economicamente più rilevanti dell’estate giallorossa.

Proprio nell'ultima giornata di trattative sono state definite altre due partenze: Giovanni Volpe è stato ceduto a titolo definitivo all'Audace Cerignola, mentre Ervin Bashi è passato in prestito al Crotone.

Alle numerose uscite ha fatto da contraltare una campagna di rafforzamento altrettanto consistente. Sono arrivati giocatori destinati a cambiare diverse gerarchie all'interno della rosa. Antonio Candela, Marco Ruggero e Marco Imperiale hanno aumentato le possibilità di scelta nel reparto arretrato e sulle corsie, mentre a centrocampo uno degli innesti principali è stato Samuel Giovane, arrivato dall'Atalanta.

Grande attenzione anche alla qualità e ai giovani. Simone Pafundi, arrivato dall'Udinese, rappresenta uno dei profili più interessanti sui quali il Catanzaro ha deciso di puntare. In avanti si sono aggiunti Emanuele Pecorino e i gemelli Franck e Franky Tchaouna, prima del tris conclusivo arrivato proprio nelle ultime ore.

Gli ingressi di Loubao, Cassa e Pogacar chiudono quindi il cerchio e completano una rosa profondamente rinnovata. Polito ha lavorato sia per ringiovanire l'organico sia per offrire a Gorgone maggiori alternative nei vari reparti, intervenendo fino alla chiusura della sessione.

Adesso il mercato lascia definitivamente spazio al campo. Il Catanzaro visto nelle prime due giornate, entrambe concluse con una sconfitta contro Vicenza e Pisa, è destinato inevitabilmente a cambiare con l'inserimento progressivo dei nuovi arrivati.

Il compito passa ora a Gorgone, chiamato ad amalgamare un gruppo che ha perso diversi protagonisti del recente passato e accolto molti giocatori nuovi. Il mercato ha ridisegnato le Aquile: dalle prossime settimane toccherà al campo stabilire quale volto avrà davvero il nuovo Catanzaro.