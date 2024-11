Il tecnico, ex Pisa, nei giorni scorsi è stato accostato anche ai giallorossi come sostituto di Vivarini. Sembra invece essere il prescelto dai granata al posto di Nesta, passato di recente al Monza

In casa Catanzaro sono ore frenetiche, con la società di Noto chiamata a dover ricostruire sia lo staff dirigenziale che, con molta probabilità, quello tecnico. Dopo aver ufficialmente salutato il direttore generale Diego Foresti, il popolo giallorosso è già ampiamente alla separazione con il direttore sportivo Giuseppe Magalini e con l'allenatore Vincenzo Vivarini, ricercato sia in Serie A che in B.

Come preventivabile, in questi giorni sono tanti i nomi che stanno circolando per il post Vivarini. Tra questi quello di Aquilani sembrava essere tra i più quotati. Stando invece a quanto raccolto dal Corriere dello Sport, l'ex tecnico del Pisa ripartirà dalla Reggiana. L'ex centrocampista della Roma sarebbe stato scelto dai granata come sostituto di Alessandro Nesta, passato di recente al Monza.