Il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini ha parlato nella conferenza stampa della vigilia del match che i rossoblù dovranno affrontare sul campo del Bari domani pomeriggio alle 15. Ecco le sue parole.

Le parole di Alvini

«Le caratteristiche di Bari e Cosenza, al di là della qualità della rosa, sono simili. Ci sta che sia una partita nella quale il dettaglio può fare la differenza. Finora ce la siamo giocata con le nostre caratteristiche contro tutti. Siamo in un percorso e la squadra è in grado anche di saper soffrire, cosa che finora non è successa. Lo faremo quando accadrà, sta nella maturità reggere in quei momenti. Fumagalli e Ciervo si sono allenati e ci saranno. Riguardo la formazione può darsi che possa cambiare qualcosa, ma le idee sono molto chiare. Zilli? Sabato scorso è entrato e gode della mia fiducia. Con me – spiega Alvini – ha giocato le prime 4 gare ufficiali ed è un calciatore importante, mi piace e sono contento di averlo con me. Kourfalidis? Se non gioca dall’inizio sicuramente entra perché è anche lui un calciatore che mi piace molto».

Bari squadra espertissima

«Considero il Bari una squadra molto forte ed espertissima, hanno tante partite in più nelle gambe di Serie B. Quella di domani è una gara bella da giocare. Lo faremo come sempre con il nostro dna. Abbiamo grande rispetto per i biancorossi ma a me interessa ciò che vuole fare il Cosenza. Contro il Sassuolo non ci sono stati grandi errori, il pareggio sarebbe stato giusto. Abbiamo concesso loro delle cose ma non errori. Situazioni che si possono migliorare. Sabato scorso la partita buona ma è mancato il risultato e sono dispiaciuto solo per quello. Ci è servito però per correggere gli errori. Il campionato di Serie B è lungo e difficile e noi sappiamo qual è il nostro percorso. Percepiamo la vicinanza dei tifosi e della piazza – conclude Alvini – ed è anche per questo che vogliamo dare sempre tutto per il Cosenza».