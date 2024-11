Cosenza al lavoro in vista della sfida del San Nicola contro il Bari valevole per il settimo turno del campionato di Serie B. La squadra, guidata da Massimiliano Alvini, sa bene quanto sarà importante ottenere un risultato positivo per consolidare la propria posizione in classifica, e tutte le attenzioni sono rivolte al recupero di due pedine fondamentali per la formazione titolare: Fumagalli e Ciervo.

Entrambi i giocatori, rispettivamente punti di riferimento per l’attacco e per il centrocampo, non sono ancora al massimo della condizione fisica, e lo staff medico sta lavorando intensamente per recuperarli in tempo per il match di sabato. Fumagalli, che si è distinto per la sua abilità realizzativa, e Ciervo, motore del centrocampo rossoblù sulla fascia destra, sono due calciatori chiave per gli schemi tattici di Alvini. La loro presenza sul campo potrebbe fare la differenza in una sfida che si preannuncia molto combattuta.

Nel frattempo, stamattina ha svolto una sessione di allenamento intensa. Dopo una prima fase in palestra con esercizi di attivazione muscolare e forza, i giocatori sono scesi in campo per lavorare sul possesso palla con esercitazioni a tema. Successivamente, il gruppo è stato impegnato in duelli a numeri ridotti, utili per affinare la precisione nei passaggi e la velocità di decisione sotto pressione. La sessione si è conclusa con una partita a tema, utile per testare i progressi tattici del gruppo.