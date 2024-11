Il big match Catanzaro-Parma che andrà in scena domani allo stadio Nicola Ceravolo potrebbe decretare la prossima capolista di Serie B. Al momento la vetta è occupata dal Venezia che però ha già disputato una partita in più, ma in caso di vittoria di una delle due compagini, attualmente a pari merito a 10 punti, che scenderanno in campo domani alle 16.15, i lagunari verrebbero scavalcati.

«Grande rispetto per il Parma che è forte. Ma noi abbiamo le nostre armi e siamo pronti ad usarle», ha detto l’allenatore dei giallorossi Vincenzo Vivarini nella conferenza stampa prepartita. Il mister ha poi continuato sostenendo che i crociati sono tra le squadre più attrezzate e «Pecchia sa come si vince in B. Ha lavorato con accortezza sul mercato inserendo giovani di grandissima qualità e ha più gamba e tecnica delle altre».

Le aquile per il momento sono il migliore attacco della cadetteria, ma Vivarini ci tiene a rimanere con i piedi per terra: «Non dimentichiamo che l’anno scorso in B chi era in testa all’inizio poi ha rischiato di retrocedere. In questa categoria tutti sono attrezzati». Poi un elogio finale hai tifosi che hanno polverizzato i biglietti per la partita in pochissime ore: «Sono orgoglioso di ciò, è qualcosa di troppo, troppo bello. Starà a noi trasformare l’entusiasmo in motivazione ed applicazione, la partita di domani potrebbe darci uno slancio importante».