Contro i blucerchiati mister Alvini potrebbe apportare qualche modifica in confronto alla partita giocata dai lupi a Palermo. L'allenatore confermerà il modulo visto in questo inizio di campionato: 3-4-1-2

Al match tra Cosenza e Sampdoria, valido per la quinta giornata del campionato di Serie B, mancano tre giorni. Il tecnico del Cosenza Alvini sta studiando quale potrebbe essere la formazione migliore per affrontare i blucerchiati, squadra che non è ancora riuscita a trovare la sua prima vittoria stagionale e che in classifica ha finora collezionato 2 punti in 4 partite.

I nuovi cercano spazio

L'allenatore del Cosenza confermerà anche contro la Sampdoria il modulo visto in questo inizio di campionato: 3-4-1-2. Davanti a Micai, sarà Camporese a guidare la difesa. Ballottaggi aperti per i due braccetti: Venturi e Caporale sembrano favoriti su Hristov e Dalle Mura. Sulle fasce sicuro di un posto Ciervo sulla destra, mentre a sinistra Ricci insidia capitan D’Orazio.

In mezzo al campo è da valutare la condizione di Charlys. Anche se il Cosenza potrebbe ripartire da come ha finito a Palermo. Con Kourfalidis, rientrato ieri dalla nazionale, al fianco di Kouan, abbassato sulla linea dei mediani. Dietro le punte potrebbe quindi alzarsi Florenzi. In prima linea certa la presenza di Fumagalli. Al suo fianco Strizzolo avanza e potrebbe essere preferito a Sankoh e Mazzocchi.