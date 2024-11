L'allenatore è intervenuto in sala stampa alla vigilia della partita valevole per la sesta giornata del campionato cadetto. Ecco quali sono state le sue parole

Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. Ecco quali sono state le parole del tecnico rossoblù.

Sassuolo squadra di qualità

«Fumagalli sta migliorando, mi fa piacere di ciò, ma decideremo domani. Caporale ha recuperato, visto che con la Samp non era disponibile e quindi può giocare. Per il resto gli altri sono tutti abili. Il Sassuolo ha caratteristiche particolari e noi vogliamo essere alla loro altezza. Hanno qualità in mezzo al campo con calciatori che hanno fatto una categoria superiore, che hanno una gamba importante».

«Vogliamo contrapporci a loro nelle due fasi. Hanno valori notevoli. Bisogna alzare ancora il livello per affrontarli, essere perfetti perché – spiega Alvini – i neroverdi sono costruiti per un obiettivo e lo sappiamo. Vengono su con tanti uomini, quindi Kouan può darci molto nelle due fasi. Sarà importante anche il lavoro che faranno gli attaccanti per poter fare una buona fase difensiva. Non possiamo commettere errori. Ne siamo consapevoli. Cercheremo di essere il Cosenza con grande umiltà. Più è forte l’avversario e più è bello giocarci contro. Saremo pronti». Continua a leggere su Cosenza Channel.