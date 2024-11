Il talentino ex Atalanta è uno degli ultimi arrivati a Reggio e si candida addirittura ad una maglia da titolare per il derby di sabato in casa degli Squali

di Matteo Occhiuto

Primo giorno di Sant’Agata per Alessandro Cortinovis. Uno degli ultimi arrivati in casa amaranto è finalmente sbarcato a Reggio Calabria. Cortinovis, infatti, era stato ufficializzato dalla Reggina il 31 agosto scorso, quando però si trovava già in ritiro con la Nazionale Under20. Con gli azzurrini, per Cortinovis, due presenze su due in questa finestra di gare, condite da un goal realizzato coi coetanei della Polonia.

Ora si apre un nuovo capitolo per lui che, tramite le Instagram Stories del club amaranto, ha salutato i tifosi: «Sono appena arrivato a Reggio Calabria - ha spiegato il trequartista - non vedo l’ora di iniziare e scendere in campo». La prima occasione per lui potrebbe già essere il derby di Crotone: viste le assenze di Menez e probabilmente Rivas, che possa toccare proprio a Cortinovis?