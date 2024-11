Le due squadre si sono incontrate in 12 occasioni in Serie cadetta e sabato allo Scida faranno 13. Analizzando i numeri scopriamo anche che i pitagorici hanno la rosa più giovane della Serie B

La Serie B 2021/2022 ha visto tre formazioni calabresi ai nastri di partenza. Cosenza, Crotone e Reggina hanno permesso alla Calabria di conquistare il secondo posto tra le regioni italiane più rappresentate nel secondo livello del calcio del Bel Paese. Davanti alla Calabria solo la Lombardia con quattro formazioni.

Sabato allo Scida di Crotone si giocherà il primo derby calabrese di Serie B in stagione, rossoblù e amaranto si affronteranno in quello che molti conoscono come derby della "Magna Grecia". In fase di presentazione, la stessa società reggina ha usato graficamente un'antica cartina della Calabria dove le città sono sotto il dominio greco, con il percorso da Reghion a Kroton che rievoca i tempi passati in chiave moderna.

Crotone e Reggina si sono incontrate in 12 occasioni in Serie cadetta, con due vittorie per i rossoblù e tre per gli amaranto finora, sette invece i pareggi. Ma sono tante le statistiche e le curiosità. Il Crotone, ad esempio, ha vinto gli ultimi due incontri nel campionato cadetto contro la Reggina e nessuna delle due formazioni ha mai registrato tre vittorie consecutive in Serie B contro l’altra (due anche gli amaranto nella stagione 2001/02).

In casa del Crotone la Reggina ha vinto solamente nel primo confronto assoluto tra le due squadre in Serie B (1-2 nel novembre 2001); da quel momento quattro pareggi e una vittoria rossoblù nelle successive sfide disputate in Calabria in cadetteria.

Curiosità e statistiche interessano anche alcuni dei protagonsiti che molto probabilmente vedremo sul rettangolo verde dello Scida. Uno dei due gol segnati in Serie B da Augustus Kargbo è arrivato proprio contro la Reggina, con la maglia della Reggiana, nella sfida di ritorno dello scorso campionato.

Samuele Mulattieri, invece, ha il personalissimo record, che non ha nulla a che vedere con il derby, di essere il giocatore più giovane a vantare già tre reti in questo inizio di campionato e potrebbe diventare il primo ad andare a bersaglio per tre match consecutivi nelle ultime 15 stagioni di Serie B con la maglia del Crotone.

Alcune statistiche interessano invece gli ex in campo. Il centrocampista della Reggina Federico Ricci ha sia esordito (agosto 2014) che segnato il suo primo gol (dicembre 2014) in Serie B con la maglia del Crotone; in totale conta 57 presenze, 12 gol e sei assist in cadetteria tra le fila rossoblù, oltre a 15 presenze, un gol e un assist in Serie A. Infine un dato prettamente anagrafico:il Crotone ha la rosa più giovane della Serie B.