Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dei rossoblù in casa del Mantova. La partita si giocherà domani sera al “Martelli” e sarà valida per la 2^ giornata di campionato.

Le parole di Alvini sul Mantova

«Domani sarà una partita molto difficile in un contesto di grande entusiasmo. Il Mantova lo scorso anno è stata una squadra in grado di esprimere un calcio fantastico, come anche la Juve Stabia, vincendo meritatamente il campionato. Dal punto di vista tecnico – spiega Alvini – penso che sarà una partita verticale e molto fisica. C’è grande rispetto. Temo la loro qualità, hanno un palleggio importante, tendono a fare sempre la partita. È una squadra che mi piace. Noi vogliamo fare la nostra gara mettendo dentro le caratteristiche che ci contraddistinguono. La nostra è una squadra completamente nuova. È un progetto con una logica. Ci vuole pazienza, c’è un percorso da fare. Il Cosenza è una squadra giovane con calciatori anche inesperti per la categoria. L’inizio è andato oltre le aspettative, ma questa è la strada che vogliamo percorrere. Abbiamo le idee chiare. Domani ci aspetta una nuova tappa importante». Continua a leggere su Cosenza Channel.