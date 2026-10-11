«Il Cosenza Calcio è vivo e pronto a lottare». È il messaggio lanciato questa mattina dall’allenatore rossoblù Federico Coppitelli attraverso una nota diffusa dal club attraverso i propri canali, alla vigilia della trasferta contro l’AZ Picerno, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/2027, in programma lunedì 12 ottobre allo stadio Donato Curcio, con calcio d’inizio alle 20.30. Il tecnico guarda alla sfida con fiducia, pur riconoscendo le difficoltà di un confronto contro una formazione che ha iniziato bene la stagione e può contare su una struttura consolidata.

«Quella di Picerno è una partita complessa, non solo per il valore dell’avversario, che parte da un buon inizio di campionato. È una squadra che ha mantenuto la stessa struttura dell’anno scorso, dall’allenatore alla quasi totalità della rosa, con uno schema rodato. In casa ha dei vantaggi, essendo abituata a giocare su un campo sintetico particolarmente stretto. Questo, però, non ci scoraggia», ha spiegato Coppitelli.

Il tecnico rossoblù si è soffermato anche sul lavoro svolto durante la settimana, sottolineando i progressi della squadra e la necessità di trasformare le prestazioni in punti.

«In questa settimana abbiamo lavorato con profitto. C’è la voglia di andare a conquistare un risultato coerente con gli sforzi che si stanno facendo ogni giorno sul campo. Potevamo avere qualche punto in più, viste le prestazioni. Sono fiducioso perché la squadra è in crescita e guardiamo alla partita di Picerno con ottimismo. Ci siamo preparati bene e siamo in ottima forma fisica».

L’obiettivo è risalire la classifica nel più breve tempo possibile, dando continuità al lavoro svolto e ritrovando risultati utili per rilanciare le ambizioni rossoblù: «Siamo determinati nel fare punti nel minor tempo possibile. Vogliamo rimettere in piedi una classifica che al momento ci vede deficitari. Credo tanto nei ragazzi, stanno dando il massimo. Il gruppo è ormai una squadra compatta e coesa negli intenti. Abbiamo le carte in regola per fare una prestazione con buone performance, raccogliendo i frutti dei sacrifici profusi in questi mesi», ha aggiunto l’allenatore.

Cosenza, il futuro di Lucioni sembra segnato

Intanto, sullo sfondo della trasferta in Basilicata, resta aperta la questione legata al futuro del direttore sportivo Fabio Lucioni. Il rapporto con il presidente Eugenio Guarascio appare ormai compromesso e la storia tra le parti potrebbe essere arrivata al capolinea. La partita contro il Picerno potrebbe avere ripercussioni sul futuro di Coppitelli, chiamato a dare risposte sul campo e a guidare la squadra fuori dalle difficoltà di classifica. La posizione di Lucioni, invece, sembrerebbe seguire un percorso distinto, con la prospettiva di una separazione che potrebbe non essere condizionata dall’esito della gara.