Il match in programma domani pomeriggio allo Iacovone si giocherà a porte chiuse. Il tecnico dei pitagorici: «Le gare senza pubblico sono anomale ma noi ora siamo concentrati sulle qualità che dobbiamo mettere in campo»

La prossima gara per il Crotone di mister Zauli potrebbe portare qualche strascico per la squadra che ospiterà il match che è il “Taranto F. C. 1927” di mister Capuano. Il sindaco della città pugliese Rinaldo Melucci ha infatti firmato l’ordinanza che consentirà lo svolgimento del derby dello Ionio solo l’altro ieri e comunque si potrà giocare solo senza pubblico.

La mancanza di pubblico sugli spalti dello "Iacovone" è tra i primi argomenti trattati da mister Zauli nella conferenza stampa di presentazione del match: «A me dispiace giocare a porte chiuse, non entro nel merito perché non mi compete, ma lo abbiamo sperimentato col covid le gare senza pubblico sono anomale ma noi ora siamo concentrati sulle qualità che dobbiamo mettere in campo per questa gara difficile comunque».

Quando gli si chiede del ritardo in classifica rispetto alle primissime il mister specifica: «Le squadre di Capuano sono sempre complicate da affrontare, il suo stile preferito passa attraverso il 3-5-2, anche se questo anno sta cercando di sfruttare al meglio i suoi ottimi attaccanti, noi siamo preparati per affrontare questo Taranto in entrambi i modi». Ed invece sui suoi c’è difesa e rilancio delle ambizioni: «Leo ha avuto qualche problema forse solo contro il Cerignola, deve sprigionare al meglio la fase offensiva ma il ragazzo è più che affidabile, D’Errico sta crescendo fisicamente e si deciderà quando lanciarlo dal primo minuto e davanti abbiamo tre giocatori affidabili e pronti a giocare anche in maniera diversa, ora è il momento di crescita collettiva per garantire continuità». Infatti sottolinea quanto l’occasione sia ghiotta: «Vincere a Taranto ci darebbe una spinta importante, proprio perché vincere in casa di una squadra importante e ben gestita che, tra l’altro, in questo momento vorrà tramutare la rabbia del momento particolare da vivere senza i propri tifosi, darà loro motivazioni aggiuntive». Tutti disponibili tranne Papini per la gara che si giocherà alle 16.15, come detto, allo Iacovone domani pomeriggio.