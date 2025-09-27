L'ex esterno offensivo ha vestito entrambe le maglie e ha anche centrato la Serie D con le due società: «Per me il derby è sempre una sfida emozionante»

Destinate a incrociarsi, vicini più che mai in un obiettivo e in un'ambizione comune, ma lontani anni luce per una rivalità sportiva antica e che, ogni volta, infiamma la Lamezia calcistica. È il derby tra Vigor Lamezia e Sambiase, un derby che si rinnova nella sua infinità ciclicità e che racchiude vittorie, rivincite e rivalità appunto. Uno stesso panorama, quello della Serie D, ma visto con prospettive e filosofie diverse. La quinta giornata del campionato di Serie D (girone I) sarà caratterizzata appunto dalla stracittadina che si svolgerà alle ore 15 allo stadio D'Ippolito.

Capitano dei due mondi lametini

Sale dunque la febbrile attesa di questa supersfida che, negli ultimi anni, ha infiammato non solo la Lamezia calcistica ma tutta la Calabria dilettantistica. L'almanacco dunque si rinnoverà domenica pomeriggio con il risultato di un altro derby, partita che nel corso della sua storia ha avuto innumerevoli protagonisti che hanno avuto il privilegio di indossare entrambe le maglie. Pochi, però, hanno avuto il blasone di essere stati capitani di entrambe le squadre e, tra i pochi, rientra Alex Bernardi.

L'esterno offensivo, che ha salutato il calcio giocato lo scorso anno, è stato infatti la bandiere di tutte e due le compagini fino a indossare addirittura anche la fascia al braccio. Dalle sue parole e dai suoi ricordi, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si scalda anche l'avvicinamento a questo atteso match: «Per me è sempre una sfida emozionante dal momento che al Sambiase sono rimasto per sei anni e alla Vigor Lamezia tre. tenendo conto del campionato in corso, entrambe ci arrivano con l'umore un po' diverso dal momento che la compagine biancoverde arriva dalla pesante sconfitta contro il Gela, e dunque col coltello tra i denti, mentre i giallorossi dallo straripante successo contro la Vibonese e dunque con più entusiasmo. Inoltre la formazione di Foglia Manzillo vorrà anche vendicare il KO nel match di Coppa Italia dello scorso 31 agosto».

Derby da ambo le parti

Insomma, Bernardi non è proprio una meteora di queste sfide dal momento che, oltre a essere stato il capitano dei due mondi lametini, ha disputato anche diversi derby da calciatore: «Ho giocato questo tipo di sfide con ambo le maglie - afferma l'ex calciatore - e posso dire che ogni volta in città c'è fermento. L'ultimo derby che ho giocato è stato nella stagione 2023/24 con la maglia della Vigor Lamezia. Fu l'anno in cui i giallorossi vinsero il campionato e centrarono il salto in Serie D. Con la maglia del Sambiase, invece, l'ho giocato due volte nella stagione di Eccellenza 2019/20, segnando anche il gol nell'1-1 del match di ritorno».

Riaffiorano i ricordi

Quasi un decennio vissuto tra giallorosso e biancoverde, di conseguenza è pieno il diario dei ricordi per Bernardi: «Quanto a ricordi che mi porto dietro, sicuramente le due vittorie del campionato di Eccellenza con entrambe. Nel periodo del Sambiase però mi tengo anche stretta la finale nel mini-torneo post-Covid, vinta contro il Sersale, mentre con la Vigor Lamezia l'ultima partita contro il Praiatortora».