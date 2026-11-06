La Vibonese si affaccia all'undicesima giornata del Girone I di Serie D con l'obiettivo chiaro di insidiare da vicino le vette della classifica. Nel mirino c'è l'ottavo risultato utile consecutivo, ma la trasferta contro il Castrum Favara nasconde più di un'insidia.

L'avversario: una ferita da riscattare

Non si deve cedere alla tentazione di guardare con superficialità la classifica dei siciliani. Attualmente invischiati nella zona playout, i gialloblù sono reduci dal pesante ko per 5-1 subito sul campo della Nissa e hanno collezionato una sola vittoria nelle ultime nove uscite.

Ed è proprio la fame di riscatto a rendere la squadra di Favara un cliente estremamente pericoloso: davanti ai propri tifosi, i padroni di casa scenderanno in campo con il dente avvelenato alla ricerca di punti fondamentali per ossigenare la propria graduatoria.

Formato trasferta: i numeri della Vibonese

Per rispondere alla carica dei siciliani, la formazione guidata da mister Sasà Marra risponde con numeri da prima della classe in esterna: 10 punti conquistati lontano dal "Luigi Razza", rendimento condiviso al vertice di questa speciale graduatoria solo con la Reggina.

Miglior attacco esterno del girone: ben 13 reti realizzate fuori casa da Marsico e compagni, unico reparto offensivo del torneo ad essere già andato in doppia cifra lontano dalle mura amiche.