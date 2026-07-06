Giorno dopo giorno, tassello dopo tassello, la nuova Vibonese sta prendendo forma. Dopo la travagliata annata passata e la svolta societaria, con il passaggio della maggioranza delle quote alla cordata guidata dall'imprenditore siciliano Vullo, l'organigramma è stato totalmente rivoluzionato.

In questo scenario di profondo rinnovamento, il lavoro più faticoso spetta senza dubbio al nuovo direttore sportivo Fabrizio Maglia. Il ds è all'opera incessantemente da settimane per costruire da zero l'organico rossoblù, dato che il club non partiva con alcun giocatore sotto contratto. I primi annunci ufficiali hanno iniziato a rompere il ghiaccio, ma il vero fermento si registra dietro le quinte, dove si intrecciano diverse trattative.

Suggestione Kouame

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione nelle ultime ore, spicca il nome di Wilfried Dibi Kouame. Il centrocampista ivoriano, classe 1998, è finito nel mirino della dirigenza di via Piazza d'Armi.

Al momento non si può ancora parlare di una trattativa vera e propria ed è giusto mantenere i piedi per terra. Tuttavia, la Vibonese avrebbe avviato contatti puramente informativi verso il giocatore. Un contatto esplorativo che certifica un reale fondo di interessamento. Ora l'obiettivo della società è capire quanto l'operazione sia economicamente e tecnicamente percorribile. Fino a qualche settimana fa, infatti, il destino di Kouame sembrava lontano dalla Calabria, con forti sirene provenienti da club fuori regione.

Un profilo di assoluta garanzia

Se il semplice interessamento dovesse trasformarsi in un affondo concreto, la Vibonese si assicurerebbe una vera e propria colonna per la categoria. Kouame è reduce da un'ottima stagione da protagonista con la maglia del Sambiase, ma è tutto il suo curriculum a parlare chiaro.

A dispetto dei suoi 28 anni, il centrocampista vanta già quasi 200 presenze nei dilettanti, collezionate indossando le maglie di piazze blasonate del calcio meridionale come Ragusa, Licata, Giarre, Misilmeri, Manduria e Bisceglie.

Per ora si tratta di un "innocente" sondaggio di mercato. Ma in una Vibonese costretta a ricostruire tutto da zero, il profilo di Kouame potrebbe essere la pietra angolare ideale su cui edificare il nuovo centrocampo per il prossimo girone I di Serie D. I tifosi restano alla finestra.