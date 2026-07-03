La nuova era della Vibonese corre veloce. Dopo il formale passaggio del 60% delle quote societarie da Cammarata alla cordata guidata dall’imprenditore siciliano Cosimo Vullo, la macchina rossoblù ha ufficialmente ingranato le marce alte. Con un organigramma rivoluzionato e la guida tecnica del Direttore Sportivo Fabrizio Maglia, il compito prioritario resta quello di ricostruire una rosa praticamente da zero, dato l'azzeramento dei contratti rispetto alla passata stagione.

Se i primi squilli avevano portato i nomi di Cess e Cerutti, le ultime ore hanno regalato al pubblico dello stadio "Luigi Razza" due innesti di assoluto spessore per il prossimo campionato di Serie D (Girone I): Gaston Semenzin e Rodolfo Moisés. Due profili internazionali, pronti a garantire imprevedibilità davanti e solidità dietro.

Semenzin, estro e conoscenza

Per l'attacco, la Vibonese si assicura una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie. Gaston Semenzin, italo-argentino classe 1998 nato a Córdoba, è un'ala moderna capace di arare indistintamente entrambe le corsie esterne.

Le caratteristiche: Rapidità nello stretto, fiammata nell'uno contro uno e un'innata propensione alla giocata decisiva.

Semenzin non è affatto un volto nuovo per il calcio del Sud Italia, dove ha costruito interamente la sua carriera europea. Le tappe del suo percorso parlano chiaro: Reggiomediterranea, Akragas, Fasano, Nissa e Acireale (ultima esperienza in ordine di tempo). Questa trafila gli ha permesso di sviluppare una conoscenza profonda e dettagliata del Girone I, un fattore che si rivelerà cruciale in un raggruppamento storicamente caldo e privo di sconti come quello della Serie D meridionale.

Rodolfo Moisés, muro brasiliano

Se Semenzin accenderà la luce in fase offensiva, a blindare la retroguardia ci penserà Rodolfo Moisés. Difensore centrale classe 2001, il calciatore brasiliano (ma in possesso di cittadinanza italiana) rappresenta il prototipo del marcatore moderno.

Fisico imponente: 188 centimetri di altezza che lo rendono un cliente scomodissimo nel gioco aereo. Senso della posizione: Abile nella marcatura a uomo e nella lettura preventiva delle linee di passaggio. Moisés, dopo la prima parte di formazione calcistica vissuta in Brasile, ha completato la sua maturazione in Italia, vanta nel suo bagaglio personale anche un'esperienza formativa nel calcio professionistico in Serie C con la prestigiosa maglia della Triestina. Un innesto di gioventù, fisicità e personalità per il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico.