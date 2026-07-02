Il nuovo corso della Vibonese targato Cosimo Vullo (neo azionista di maggioranza al 60%) e guidato in panchina da mister Salvatore Marra ha fretta di correre. Con una rosa totalmente azzerata e nessun calciatore sotto contratto, il Direttore Sportivo Fabrizio Maglia non ha perso tempo e ha piazzato i primi due colpi per il prossimo campionato di Serie D. Due innesti di assoluto spessore per il centrocampo, già anticipati sulle nostre pagine (leggi qui): l'ivoriano Serge Cess e l'argentino Mauro Cerutti.

Cess ritrova il suo mentore

Il primo tassello è una scelta di pura continuità tecnica. Serge Cess, centrocampista centrale ivoriano classe 1997, sbarca a Vibo Valentia forte di un fisico imponente (183 cm) e di una crescita costante nel calcio italiano. Dopo le esperienze con Ragusa e Puteolana, Cess ha vissuto l'ultima stagione alla Nuova Igea Virtus proprio agli ordini di mister Marra.

Il fatto che i due si conoscano a memoria non è un dettaglio: in un gruppo che deve essere ricostruito da zero, la presenza di un giocatore che conosce già i meccanismi, le richieste e l'idea di gioco dell'allenatore rappresenta una scorciatoia fondamentale per accelerare l'intesa sul campo. Cess porta in dote dinamismo, forza fisica e un'ottima protezione della difesa.

Mauro Cerutti è l'uomo d'ordine

Se Cess rappresenta i muscoli e la transizione, Mauro Cerutti è l'uomo chiamato a dare fosforo e personalità alla manovra della Vibonese. Centrocampista centrale classe 1994, argentino con origini italiane, Cerutti è un giocatore di quantità ma soprattutto di grandi geometrie.

Cresciuto calcisticamente in patria con maglie prestigiose come quelle di Independiente Rivadavia e Temperley, vanta anche un'esperienza in Grecia prima di diventare un vero e proprio fattore in Serie D con Casarano, Barletta ed Heraclea. Si tratta di un vecchio pallino del DS Fabrizio Maglia, che lo seguiva da tempo e ha colto al volo l'opportunità di portarlo in rossoblù. Un innesto di carattere e mentalità, fondamentale per gestire i ritmi del girone I.