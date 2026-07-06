Non conosce soste il nuovo corso della Vibonese. Dopo il cambio della guardia al vertice della società, con il passaggio delle quote di maggioranza alla cordata guidata dall'imprenditore siciliano Cosimo Vullo, il club rossoblù sta vivendo una vera e propria rivoluzione.

Il direttore sportivo Fabrizio Maglia è al lavoro giorno e notte per completare un'impresa non da poco: ricostruire da zero l'intero organico in vista del prossimo campionato di Serie D (Girone I). Un compito complesso, considerando che la squadra partiva con zero calciatori sotto contratto, ma che nelle ultime ore ha registrato un'importante accelerazione grazie a un doppio colpo di mercato.

Fantasia e centimetri con Barile

Il primo innesto per il reparto offensivo risponde al nome di Anthony Barile. Classe 2004, nato a Montreal ma di origini italo-canadesi, Barile è un jolly d'attacco alto 186 centimetri, capace di svariare su tutto il fronte offensivo sia come trequartista che come esterno.

Cresciuto in Portogallo nel prestigioso vivaio del Boavista, il ventiduenne ha già alle spalle una solidissima esperienza in Serie D. Ha infatti già superato le 100 presenze nella categoria, vestendo le maglie di Rotonda, Enna, Fasano e Sancataldese. Una pedina che unisce una notevole struttura fisica a un'ottima qualità tecnica, garantendo a mister Marra imprevedibilità e diverse soluzioni tattiche.

Duttilità in difesa con Pisciotta

Per il pacchetto arretrato, la Vibonese si è assicurata le prestazioni di Tommaso Pisciotta, promettente difensore classe 2005 originario di Palermo. Cresciuto calcisticamente proprio nel settore giovanile rosanero, Pisciotta è un terzino naturale che, all'occorrenza, può essere impiegato con ottimi risultati anche come difensore centrale.

Nonostante la giovane età, ha esordito prestissimo tra i "grandi" accumulando già un buon bagaglio di esperienza in quarta serie con San Marzano, L’Aquila e Sancataldese. Un profilo giovane ma già ampiamente rodato, pronto a blindare la difesa rossoblù.

I fari, intanto, restano accesi anche sul fronte tecnico. Per domani, alle ore 16:00, è stata ufficialmente convocata la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Salvatore Marra, che parlerà ai giornalisti all'interno della sala stampa dello stadio "Luigi Razza".