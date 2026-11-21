Una Vibonese sempre più protagonista nel girone I di Serie D. Con il secondo posto consolidato dopo dodici giornate e soli due punti di ritardo dalla vetta, la squadra rossoblù si candida come la principale antagonista della corazzata Reggina. La società sogna in grande a fari spenti e, mentre mister Sasà Marra lavora sul campo con una rosa già di altissimo livello, la dirigenza prepara i primi ritocchi in vista dell'imminente finestra invernale di calciomercato.

Il colpo in prospettiva: chi è Gabriele Amarù

A muoversi con tempestività è stato il direttore sportivo Fabrizio Maglia, che nelle ultime ore ha chiuso e ufficializzato il primo rinforzo. Vestirà la maglia della Vibonese il giovane e promettente Gabriele Amarù, centrocampista classe 2008. Nonostante i soli diciassette anni, il calciatore vanta già un percorso formativo di tutto rispetto, essendo cresciuto nei settori giovanili di due piazze importanti come Catania e Reggina, prima di affacciarsi al calcio dei grandi tra le fila dell’Acireale.

Una risorsa preziosa per mister Marra

Centrocampista moderno, dinamico e dotato di buona gamba, Amarù rappresenta un innesto mirato per arricchire e ringiovanire ulteriormente il pacchetto degli Under a disposizione di Sasà Marra. Un'operazione che conferma la lungimiranza della dirigenza vibonese, capace di coniugare la ricerca di risultati immediati al vertice con la valorizzazione dei migliori prospetti del panorama dilettantistico.