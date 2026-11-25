Il successo nel derby in casa del Sambiase e la contemporanea caduta della Reggina sul campo dell'Athletic Palermo hanno regalato alla Vibonese il primato solitario nel girone I di Serie D dopo tredici giornate. Un sorpasso in vetta che è stato al centro dell'ultima puntata di "Pianeta Rossoblù", il format di LaC TV condotto da Vincenzo Primerano e trasmesso dagli studi dell'aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, in onada ogni martedì alle ore 14 su LaC On Air (canale 17 del digitale terrestre). Ospiti della trasmissione il dirigente Alessio Bompasso e il vice-allenatore Luca Improta, che hanno analizzato il momento d'oro della squadra rossoblù.

Bompasso: «Dall'incubo playout al primo posto, una gioia immensa»

Per Alessio Bompasso, che ha vissuto i colori rossoblù da tifoso, giornalista e oggi dirigente, il primo posto attuale ha un sapore speciale dopo le sofferenze della passata stagione, culminata con l'insperata salvezza nello spareggio contro l'Acireale. «Per chi, come me, viene dall'esperienza traumatica dello scorso anno, vedere la Vibonese lassù è ancora più bello – ha confessato Bompasso –. Lo scorso anno ho avvertito tanta paura, ma siamo riusciti in un miracolo che è stato come vincere un campionato per le condizioni in cui eravamo. Abbiamo chiuso quella cupa parentesi e iniziato un nuovo capitolo: passo dopo passo, con grande umiltà, stiamo facendo bene grazie alla voglia dei ragazzi e al lavoro dello staff tecnico».

Il retroscena su Marsico: «È tornato per suo figlio»

Il dirigente si è poi soffermato sull'exploit di Agustin Marsico, autore di 13 gol in 13 giornate, che lo rendono al momento il bomber più prolifico d'Italia tra Serie A e dilettanti: «Sono felice per lui perché lo scorso anno a Vibo aveva incontrato tante difficoltà. In estate è stato lui il primo a voler tornare: ha un bambino nato qui e desidera che suo figlio cresca ricordando Vibo e le cose importanti fatte dal papà. Non esiste motivazione più grande, e la fiducia dello staff ha fatto il resto».

Improta: «La svolta dopo Igea Virtus, ma piedi per terra»

Entusiasmo misurato anche nelle parole del vice-allenatore Luca Improta, che ha raccontato come la squadra abbia vissuto il sorpasso in classifica domenica pomeriggio: «Abbiamo saputo del risultato della Reggina solo nei minuti di recupero, perché di solito non guardiamo gli altri campi. La sconfitta di un paio di mesi fa contro l'Igea Virtus ci ha paradossalmente dato maggiore consapevolezza nei nostri mezzi: da lì è stato un crescendo continuo».

L'elogio a mister Marra e il rispetto per la Reggina

Nonostante la vetta, Improta invita a mantenere l'equilibrio, riconoscendo il valore delle rivali: «La Reggina parte da anni come la favorita sulla carta e resta la squadra più forte, ma poi bisogna dimostrarlo sul campo. Noi siamo lì e ci godiamo questo primato meritato». Infine, un plauso al tecnico Marra: «Lavorare con lui è stimolante, già dalla domenica sera è proiettato sulla gara successiva. Prima di essere un grande allenatore è un gestore straordinario, un tecnico a 360 gradi, soprattutto sul piano umano, come dimostra il lavoro fatto per spronare costantemente Marsico».