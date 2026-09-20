Il sorriso torna splendente in casa Vibonese. Tra le mura amiche dello stadio "Luigi Razza", la formazione rossoblù ritrova immediatamente la retta via e spazza via i dubbi nati dopo l'amaro blackout infrasettimanale in casa dell'Igea Virtus. Di fronte al proprio pubblico, i ragazzi di mister Marra firmano una prestazione di grande sostanza e personalità, travolgendo l'Athletic Palermo con un netto 3-0 maturato interamente nel corso del secondo tempo.

Un plauso collettivo

A sbloccare un match bloccato ci pensa capitan Cerutti con una punizione pennellata, prima che Marsico salga in cattedra e metta il punto esclamativo sulla partita mettendo a segno una splendida doppietta.

Nel post-partita, mister Marra si concede una disamina ricca di soddisfazione e complimenti a tutto il gruppo, sottolineando la maturità con cui la squadra ha saputo lasciarsi alle spalle la delusione di mercoledì: «Nel primo tempo siamo stati costretti a un cambio forzato e ho inserito Barile, che si è comportato egregiamente, soprattutto nella ripresa», ha esordito l'allenatore rossoblù. «Un plauso va a tutti quelli che sono subentrati e che avevano giocato anche mercoledì: non era affatto facile gestire l'impegno e nei primi minuti avevamo chiaramente ancora addosso le scorie del match contro l'Igea Virtus».

Compattezza

Superato l'impatto iniziale e l'inevitabile stanchezza, la Vibonese ha preso pienamente in mano le redini del gioco, facendo valere lo spessore tecnico e tattico dei suoi singoli e dell'intera rosa: «Superata la fase iniziale, la partita è stata interamente sotto il nostro controllo», ha evidenziato Marra. «La nostra vera forza è avere una rosa ricca di calciatori fondamentali nella lettura dei vari momenti della gara, come per esempio il nostro capitano Cerutti o Ledesma. Ma sono rimasto molto contento anche dell'impatto di Piriz: è entrato in un momento delicatissimo del match e non era affatto semplice inserirsi subito al meglio».

In conclusione, il tecnico ha rimarcato la tenuta difensiva e la capacità di soffrire quando l'Athletic Palermo ha provato a sbilanciarsi per riaprire i giochi: «Siamo stati davvero bravi a reggere l'urto subito dopo il nostro gol dell'1-0, quando loro si sono messi a quattro dietro e potevano crearci qualche grattacapo», ha concluso mister Marra.